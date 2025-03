Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 6,34 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 16:01 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,2 Prozent auf 6,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 6,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,40 EUR. Zuletzt wechselten 175.025 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 7,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2023 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 31,51 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 18.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,873 CNY je Xiaomi-Aktie.

