Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Mittag kräftig

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 11,0 Prozent auf 4,33 EUR abwärts.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 11,0 Prozent auf 4,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 4,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,30 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 511.421 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 41,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 60,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,88 Mrd. HKD – ein Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 CNY je Xiaomi-Aktie.

