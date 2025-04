Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Ausverkauf

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 10,9 Prozent auf 4,34 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 10,9 Prozent bei 4,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 4,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,30 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 296.847 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 61,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 21.05.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,32 CNY je Xiaomi-Aktie.

