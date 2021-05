Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,70 EUR

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 2,71 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 2,72 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,70 EUR. Zuletzt wechselten 7.671 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2021). Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,23 EUR am 08.05.2020.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,895 CNY im Jahr 2022 aus.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

