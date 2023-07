Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Minusbereich

Xiaomi im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 1,27 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,27 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,26 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,29 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 53.685 Aktien.

Bei 1,72 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,47 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 24.05.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59.477,13 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73.351,50 CNY umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,417 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.