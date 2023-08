Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag freundlich

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 1,42 EUR.

Das Papier von Xiaomi legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 1,42 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,43 EUR aus. Mit einem Wert von 1,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 39.165 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 13,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,06 EUR). Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 23.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,437 CNY je Aktie aus.

