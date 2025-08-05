Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 5,65 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:58 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.198 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 67,46 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 vorlegen. Xiaomi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,59 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

