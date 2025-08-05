DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.955 -0,5%Nas21.271 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

07.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 5,66 EUR.

Xiaomi
5,67 EUR -0,13 EUR -2,22%
Das Papier von Xiaomi befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,4 Prozent auf 5,66 EUR ab. Bei 5,58 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,61 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 67.696 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Bei einem Wert von 1,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 67,50 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 118,99 Mrd. HKD gegenüber 82,15 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,59 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

