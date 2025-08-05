Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Vormittag auf rotes Terrain

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 5,58 EUR nach.

Um 09:08 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 5,58 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,58 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 20.725 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 1,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 67,03 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,59 CNY im Jahr 2025 aus.

