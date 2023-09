Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,41 EUR.

Um 11:50 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,41 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 1,40 EUR. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 34.623 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 13,05 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.08.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,514 CNY je Aktie aus.

