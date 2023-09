Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,4 Prozent auf 1,50 USD.

Das Papier von Xiaomi legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,4 Prozent auf 1,50 USD. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,50 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,45 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 256.268 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,77 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,05 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,00 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 29.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 67.354,91 CNY, gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,514 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

