Xiaomi im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittag

07.10.25 12:06 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittag

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 5,96 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 12:00 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 5.025 Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (2,63 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,87 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

