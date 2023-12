Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,73 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,73 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 1,72 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,74 EUR. Bisher wurden heute 128.649 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,41 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 49,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi gewährte am 20.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber -0,06 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.474,27 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,648 CNY je Aktie.

