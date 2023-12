Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,74 EUR.

Mit einem Wert von 1,74 EUR bewegte sich die Xiaomi-Aktie um 16:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,74 EUR an. Bei 1,72 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,74 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 192.805 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 16,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 70.474,27 CNY eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,648 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

