Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 1,68 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 1,68 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,66 EUR nach. Bei 1,66 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 512.354 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2023 markierte das Papier bei 2,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 20,74 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 31,34 Prozent sinken.

Am 20.11.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 70.894,41 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.474,27 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,656 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

