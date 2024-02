Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Plus

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 0,6 Prozent auf 1,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im Stuttgart-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 08:58 Uhr 0,6 Prozent. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,48 EUR. Bisher wurden heute 20.000 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 34,67 Prozent wieder erreichen. Bei 1,16 EUR fiel das Papier am 24.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.11.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,674 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt