Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag Verlust reich

Um 09:11 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,45 EUR ab. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,44 EUR nach. Bei 1,46 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 18.831 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,75 EUR) erklomm das Papier am 28.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 17,12 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 1,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi veröffentlichte am 23.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi ebenfalls 0,03 CNY je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 70.474,27 CNY in den Büchern – ein Minus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 78.062,90 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Xiaomi-Bilanz für Q4 2022 wird am 24.03.2023 erwartet. Xiaomi dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,144 CNY je Aktie belaufen.

