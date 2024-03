Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,52 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 12:02 Uhr 1,2 Prozent. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,55 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,54 EUR. Bisher wurden via Tradegate 55.767 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR an. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 25,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 21.11.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.474,27 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,676 CNY fest.

