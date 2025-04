Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 6,3 Prozent auf 4,55 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 6,3 Prozent auf 4,55 EUR. Bei 4,64 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,49 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 65.388 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 62,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.03.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 117,88 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,18 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 21.05.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,34 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Aktien von BYD, Xiaomi und Co. knicken zweistellig ein: Verspätete Reaktion auf eskalierenden Handelskrieg

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China