Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag nach

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 1,41 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 1,41 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,41 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 165.430 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 1,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 32,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 CNY je Aktie gewesen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,445 CNY je Aktie aus.

