Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit roten Vorzeichen

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 5,56 EUR.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,56 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,63 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 21.945 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,03 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,64 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,15 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Am 26.08.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,59 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen