Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag gesucht

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 1,94 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,93 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.894 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,95 EUR) erklomm das Papier am 08.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2022 Kursverluste bis auf 1,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,22 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 67.354,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.170,88 CNY umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,565 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

