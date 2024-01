Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 1,86 USD.

Die Xiaomi-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 1,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,83 USD aus. Bei 1,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 57.331 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2023 bei 1,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 20.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi -0,06 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.894,41 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,656 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

