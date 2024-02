Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Xiaomi

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 1,60 USD.

Die Xiaomi-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 1,60 USD abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,56 USD ab. Bei 1,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.147 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2023 bei 2,20 USD. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 37,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,26 USD am 24.06.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 21,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 20.11.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.894,41 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.03.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,674 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

