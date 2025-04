Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schießt am Mittwochnachmittag hoch

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 12,1 Prozent auf 4,83 EUR nach oben.

Um 15:55 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 12,1 Prozent auf 4,83 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,99 EUR. Bei 4,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 234.799 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Mit Abgaben von 65,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,34 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

