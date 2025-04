Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi springt am Mittwochvormittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 11,1 Prozent auf 4,79 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:17 Uhr 11,1 Prozent auf 4,79 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 4,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,83 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 82.396 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 54,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 183,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,88 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,34 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

