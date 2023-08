Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,41 EUR. Bei 1,39 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 52.757 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 1,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 13,37 Prozent niedriger. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.477,13 CNY – das entspricht einem Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 23.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,445 CNY fest.

