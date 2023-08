Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag höher

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 1,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 1,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.642 Xiaomi-Aktien.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 13,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 23,91 Prozent Luft nach unten.

Am 24.05.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 73.351,50 CNY gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,445 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

