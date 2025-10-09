Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 5,89 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:56 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,87 EUR. Bei 5,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 67.518 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 55,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

