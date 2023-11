Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 1,98 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 1,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,99 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,97 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 365.177 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,99 EUR erreichte der Titel am 09.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 0,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2022 auf bis zu 1,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,41 Prozent.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 67.354,91 CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 18.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,565 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

