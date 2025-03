Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 6,24 EUR.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,9 Prozent auf 6,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 6,24 EUR. Mit einem Wert von 6,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 53.339 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,52 EUR am 08.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 75,72 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,873 CNY in den Büchern stehen haben wird.

