Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Mittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 5,00 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,00 EUR. Bei 4,98 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 115.622 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 66,19 Prozent sinken.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 18.03.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,20 HKD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,88 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.05.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

