Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 2,15 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,3 Prozent auf 2,15 EUR. Bei 2,15 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 2.250 Stück.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 2,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 11,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2023 (1,36 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 21.08.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent auf 95,95 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,21 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,762 CNY im Jahr 2024 aus.

