Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1,92 EUR ab.

Um 16:05 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1,92 EUR ab. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,88 EUR nach. Bei 1,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 1.682.402 Stück.

Am 09.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,38 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2022 bei 1,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 68,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 20.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Xiaomi.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,588 CNY je Aktie aus.

