Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.493 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 45,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 66,72 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.03.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 79,18 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.05.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,34 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

