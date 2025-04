Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 5,16 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,15 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.796 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 31,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 66,72 Prozent wieder erreichen.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,34 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

