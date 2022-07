Xiaomi Aktie News: Xiaomi am Montagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,64 EUR

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 11.07.2022 09:22:00 Uhr um 3,2 Prozent auf 1,64 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,62 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,62 EUR. Bisher wurden heute 42.297 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,09 EUR an. 46,93 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.05.2022 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,31 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 73.351,50 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.882,20 CNY umgesetzt worden waren.

Am 24.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,528 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

