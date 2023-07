Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 1,25 EUR.

Um 09:14 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1,25 EUR zu. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,27 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,26 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.939 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,69 EUR erreichte der Titel am 19.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,85 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,92 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 59.477,13 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 73.351,50 CNY umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,417 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

