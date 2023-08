Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,38 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 1,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,38 EUR. Bei 1,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 10.500 Xiaomi-Aktien.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR an. Gewinne von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,450 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

