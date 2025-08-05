Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 5,59 EUR.

Um 16:03 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 5,59 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 5,60 EUR. Mit einem Wert von 5,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 78.200 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 1,90 EUR. Mit Abgaben von 66,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 27.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,47 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 26.08.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,59 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

