DAX24.086 -0,3%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1655 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.364 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Xiaomi

11.08.25 09:24 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 5,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,58 EUR -0,00 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 5,53 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,57 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.871 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 1,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 HKD gegenüber 0,18 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,59 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung