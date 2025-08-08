Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Xiaomi

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 5,53 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 5,53 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,57 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 10.871 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 1,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 HKD gegenüber 0,18 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,59 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

