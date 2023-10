Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,48 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,46 EUR. Bei 1,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.321 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,06 EUR). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 39,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,525 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

