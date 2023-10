Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1,57 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1,57 USD. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,57 USD an. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 1,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.800 Xiaomi-Aktien.

Bei 1,77 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,67 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 33,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 67.354,91 CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden.

Am 21.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,525 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

