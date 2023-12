Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 1,72 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,71 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,71 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 62.281 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,10 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2023 bei 1,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,648 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage