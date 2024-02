Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag fester

Xiaomi im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 1,47 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 1,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 1,48 EUR. Bei 1,46 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.941 Xiaomi-Aktien.

Am 15.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 27,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2023 bei 1,16 EUR. Abschläge von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 70.894,41 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,674 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

