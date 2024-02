Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 1,48 EUR zu.

Um 16:06 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 1,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 305.705 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 36,88 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 20.11.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 CNY je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 70.894,41 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umgesetzt.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,674 CNY je Aktie aus.

