Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,50 EUR. Bei 5,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.078 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2025 bei 5,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 2,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 1,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 72,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,837 CNY je Aktie aus.

