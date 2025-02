Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 5,50 EUR.

Um 15:54 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,50 EUR. Bei 5,55 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 231.873 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2025 bei 5,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Am 05.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,48 EUR ab. Mit Abgaben von 73,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,837 CNY fest.

