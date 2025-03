Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 6,19 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 4,0 Prozent auf 6,19 EUR abwärts. Bei 6,10 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 56.587 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,15 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,66 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 18.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,873 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

Erste Schätzungen: Xiaomi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trump-Zollankündigung lastet auf China-Aktien: BYD-, Alibaba- & Xiaomi-Aktie tiefrot