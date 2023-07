Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Mittwochmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 11:50 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 1,28 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,28 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,27 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 251.013 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2022 bei 1,69 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 24,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,76 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,417 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.